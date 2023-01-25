ГК «Хевел» к 2025 году введет на Кубани шесть комплексов солнечных электростанций

К 2025 году группа компаний «Хевел» введет в Краснодарском крае шесть комплексов солнечных электростанций с инвестициями в 16,5 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство ТЭК и ЖКХ Кубани.

Представитель ведомства отметил, что в четырех районах региона построят станции общей мощностью более 150 МВт. Еще две электростанции мощностью 9,98 МВт и 6 МВт появятся в Тихорецком районе.

В декабре 2022 года производитель зерновых культур ООО «Кавказ» достроил на территории предприятия солнечную электростанцию мощностью 1,02 МВт, инвестировав в проект 119 млн руб. Еще одну станцию мощностью 2,35 МВт ввела в эксплуатацию компания «Лукойл» на двух участках Краснодарской ТЭЦ.

Татьяна Ручкина

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