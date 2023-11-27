Парламент Ленобласти рассмотрит вопрос о снятии запрета на третий губернаторский срок

На последнем в нынешнем году заседании Законодательного собрания Ленинградской области 4 декабря депутаты рассмотрят поправки в Устав региона, снимающие запрет на нахождение одного и того же лица в должности губернатора более двух сроков подряд. Такое решение сегодня, 27 ноября, вынесла постоянная комиссия парламента по государственному устройству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание правительства и Законодательного собрания Ленинградской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Здание правительства и Законодательного собрания Ленинградской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, в 2022 году Ленобласть стала одним из немногих субъектов РФ, где депутаты не стали отменять существовавшее ранее ограничение по губернаторским срокам после вступления в силу федерального закона о публичной власти, давшего регионам право самостоятельно принимать решение на этот счет. За сохранение запрета тогда выступил действующий ленинградский губернатор Александр Дрозденко, который в 2012 году был утвержден в этой должности по представлению президента, а в 2015 и 2020 годах побеждал на прямых выборах.

Об инициативе узаконить бессрочное переизбрание главы области стало известно 24 ноября. Соответствующее предложение выдвинул председатель постоянной комиссии Заксобрания по госустройству, международным, межпарламентским и общественным связям единоросс Станислав Еремеев. При этом он сослался на многочисленные обращения от жителей, районных администраций и общественных организаций, включая Союз ветеранов СВО, Торгово-промышленную и Общественную палаты Ленинградской области.

На сегодняшнем заседании комиссии некоторые депутаты интересовались, к чему такая спешка с принятием поправок. «На прошлой неделе мы узнаем о заседании комиссии, в прошлую пятницу уже была сформирована повестка, а сегодня мы уже выносим вопрос на рассмотрение. Почему мы так оперативно решаем такой немаловажный вопрос?» — спросил господина Еремеева однопартиец Никита Коваль. «Вот бы все законопроекты в Ленобласти так быстро готовились»,— добавил депутат от КПРФ Дмитрий Звонков.

Председатель комиссии в ответ заявил, что обращения поступали всю осень и как «русские люди, которые не любят откладывать важные дела на новый год», инициаторы законопроекта решили вынести его на последнее в 2023 году заседание, которое состоится 4 декабря. Заодно Станислав Еремеев призвал коллег не подменять понятия. «Мы обсуждаем не то, касались ли обращения конкретного руководителя субъекта РФ. В данном случае мы говорим о праве граждан Ленобласти не быть ограниченными в избирательных возможностях, которые закреплены в других регионах и разрешаются федеральным законодательством»,— объяснил он. В итоге за вынесение поправок на заседание 4 декабря проголосовало большинство членов комиссии.

Как прошедшие и будущие выборы помогли губернаторам укрепить позиции — в материале «Ъ».

Александра Тен, Санкт-Петербург