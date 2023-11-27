Басманный суд Москвы заочно арестовал пресс-секретаря Meta Стоуна

Басманный райсуд Москвы заочно арестовал пресс-секретаря Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Энди Стоуна, который обвиняется российскими силовиками в содействии террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.1 УК РФ). Ранее Энди Стоун был объявлен в международный розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энди Стоун

Фото: Соцсети Энди Стоуна Энди Стоун

Фото: Соцсети Энди Стоуна

В карточке дела Энди Стоуна на сайте Басманного суда указано, что решение о его аресте было принято 24 ноября по ходатайству прокуратуры. Сегодня, 27 ноября, на это решение была подана апелляционная жалоба — кем именно, не уточняется.

11 марта 2022 года Reuters со ссылкой на внутреннюю переписку Meta сообщило, что компания решила временно не пресекать на своих площадках публикацию призывов к насилию в отношении российских военных и власти.

Энди Стоун позднее уточнил в Twitter, что Meta временно разрешила формы политического самовыражения, которые обычно считались бы нарушением правил соцсети, например жестокие высказывания. При этом он подчеркнул, что Meta по-прежнему не позволяет публиковать призывы к насилию против российских гражданских лиц.

В тот же день Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело «в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан РФ со стороны сотрудников американской компании Meta». СКР тогда заявил, что даст правовую оценку действиям Энди Стоуна и других сотрудников корпорации. В ведомстве посчитали, что их действия содержат признаки преступлений, предусмотренных ст. 280 и 205.1 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»; «Содействие террористической деятельности»).

Александр Кислов