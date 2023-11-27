Честные скидки сработали

По итогам минувшей «черной пятницы» розничных распродаж в США установлен новый рекорд — $9,8 млрд, что на 7,5% больше, чем в прошлом году. Эксперты отмечают, что в нынешнем году на фоне ускорившейся инфляции американские потребители были особенно внимательны к условиям, которые предлагают продавцы,— и тем удалось привлечь внимание покупателей действительно щедрыми скидками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent Alban/File Photo, Reuters Фото: Vincent Alban/File Photo, Reuters

Исследовательская компания Adobe Analytics сообщила, что по итогам «черной пятницы» в США объемы розничных продаж через интернет выросли на 7,5% по сравнению с прошлым годом и достигли $9,8 млрд. Продажи в обычных магазинах еще подсчитываются, однако Adobe Analytics ожидает в 2023 году роста общих продаж за весь сезон праздничных распродаж (с ноября по декабрь) на 4,8% — до $221,8 млрд.

Аналитики Adobe отмечают, что на фоне ускорившейся инфляции американским продавцам пришлось сильно постараться, чтобы привлечь внимание покупателей действительно выгодными предложениями. «В этом сезоне распродаж скидки достигнут рекордных высот — до 35% в среднем от обычной цены. Ритейлерам приходится работать в сложных условиях неопределенной экономической ситуации с потребителями, которые продолжают иметь дело с ростом расходов на продукты питания и топливо,— отмечается в отчете.

Из 18 исследованных категорий товаров самыми выгодными будут предложения на игрушки (скидки до 35% в среднем по сравнению с 34% в прошлом году), электронику (30% и 25%) и одежду (25% и 19%).

Большие скидки предложены в таких категориях, как спортивные товары (24% по сравнению с 10% годом ранее), телевизоры (22% и 17%) и мебель/постельные принадлежности (19% и 8%)».

Характеризуя поведение покупателей в этом сезоне распродаж, ведущий аналитик Adobe Digital Insights Вивек Пандия заявил: «Мы заметили, что в уходящем году потребители существенно изменили свое поведение, постаравшись в полной мере воспользоваться днями распродаж, чтобы получить максимальные скидки».

Рост продаж в «черную пятницу» в США отметили и исследователи Mastercard. По их данным, учитывавшим оплату картой при совершении как интернет-покупок, так и покупок в офлайн-магазинах, продажи в «черную пятницу» выросли на 2,5% по сравнению с прошлым годом. «Потребители хорошо подготовились к сезону распродаж и в полной мере воспользовались праздничными предложениями,— подчеркнул старший советник Mastercard Стив Садови.— Потребители также стали покупать значительно мудрее. Они используют все возможные каналы — от поиска более выгодных цен непосредственно на сайтах магазинов до сравнения цен при помощи специальных приложений и интернет-ресурсов,— чтобы сэкономить не только деньги, но и время, которое можно провести с друзьями и семьей».

Евгений Хвостик