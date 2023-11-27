В Челябинской области продают киоски «Роспечати» за 666 тыс. рублей

Конкурсный управляющий Непубличного акционерного общество распространения, обработки, сбора печати Челябинской области (АО «Роспечать») объявил о продаже 10 киосков и прав аренды четырех земельных участков для размещения павильонов. Общая начальная цена имущества составляет 666,5 тыс. руб. Информация опубликована на Федресурсе.

Объекты расположены в разных городах Челябинской области: восемь киосков в Магнитогорске, два – в Коркино, по два земельных участка находятся в Южноуральске и Трехгорном.

Имущество продают путем заключения прямого договора без проведения электронных торгов. Договор заключается с тем, кто представит в установленный срок предложение о намерении приобрести имущество по наиболее высокой цене. Если поступит несколько одинаковых предложений, договор заключат с тем, кто сделал его первым. Заявки о покупке принимаются в течение 30 дней с даты публикации сообщения о продаже.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», челябинское отделение «Роспечати» суд признал банкротом весной 2020 года. Основным кредитором сети киосков является банк «Траст». Это право ему перешло от санируемого «Автовазбанка». Кредитное учреждение, как и сеть газетных киосков, входило в активы бывших владельцев «Промсвязьбанка» Дмитрия и Алексея Ананьевых. По данным банка «Траст», общая сумма долга «Роспечати» составляет 2,5 млрд руб., а возник он из-за того, что компания выступала поручителем и залогодателем для холдинга «Медиа 3», принадлежавшего братьям Ананьевым.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте