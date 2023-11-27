Две крупные петербургские компании купили участки в промышленном парке «Софийский»

Петербургская фармацевтическая группа «Полисан» приобрела 11 га в промышленном парке «Софийский», который расположен на пересечении Софийской улицы и Колпинского шоссе на юге города. На участке компания планирует построить распределительный центр площадью 5 тыс. кв. м. Об этом со ссылкой на компанию «Девелопмент-Инвест», занимающуюся развитием промышленного парка, 27 ноября сообщает «Деловой Петербург».

Сумма сделки не раскрывается, однако по оценкам брокеров, она могла составить несколько сотен миллионов рублей.

Ранее была закрыта сделка с крупнейшим производителем ортопедических изделий «Экотен». Эта компания также приобрела участок в «Софийском» для строительства около 26 тыс. кв. м складских и производственных площадей. Получить разрешение на строительство «Экотен» планирует в III квартале 2024 года. Сумму этой сделки брокеры оценивают более чем в 100 млн рублей.

Проект промышленного парка «Софийский» площадью 580 тыс. кв. м реализуется с 2021 года. На старте предполагалось, что он будет завершен к началу 2026 года. Однако заполнить объект резидентами компании удалось быстрее — за 2 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в промышленной зоне рядом с Софийской улицей и Колпинским шоссе также планируют построить завод по производству мебели для лабораторий.

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