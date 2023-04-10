На Софийской улице построят завод по производству мебели для лабораторий

Компания «Современная лаборатория», которая выпускает мебель для лабораторий, выкупила участок земли площадью 1,15 га в промышленной зоне рядом с Софийской улицей и Колпинским шоссе, пишет «Деловой Петербург».

На территории участка промпарка Софийский будет построен комплекс общей площадью около 5 тыс. кв. м. Разработку проекта планируют завершить в течение этого года, в 2024 году компания начнет строительство завода.

В настоящий момент «Современная лаборатория» располагается на улице Самойловой рядом со станцией метро Волковская. Производство возведут на Софийской из-за близости площадки к Московскому шоссе и трассе «Нева», рассказал собственник и генеральный директор компании Иван Иванов. «Современная лаборатория» имеет также офисы в Москве, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

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