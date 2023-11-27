Мэрия Самары сочла целесообразной концессию на развитие трамвайного сообщения

Концессионное соглашение на развитие трамвайного сообщения в Самаре положительно скажется на качестве транспортного обслуживания в городе, считают в муниципальной администрации. Чиновники сочли целесообразным поступившее от ООО «Мовиста Регионы Самара» предложение по этому поводу «в связи с высоким уровнем износа инфраструктуры» городского электротранспорта. При этом пока концессионное соглашение не заключено, переговоры по этому поводу продолжаются. Об этом говорится в ответе городской администрации на обращение беспартийного депутата от фракции КПРФ, представителя блока депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева и зампредседателя Совета депутатов Октябрьского района Самары Михаила Асеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Проект концессионного соглашения предусматривает реконструкцию 20,5 км одиночного пути трамвайных линий, обновление одного перекрестка, одной тяговой подстанции и строительство еще одной тяговой подстанции. Кроме того, контракт предполагает покупку 45 трехсекционных трамвайных вагонов.

Указанное имущество будет передано в муниципальную собственность. Чиновники рассматривают возможность концессионного соглашения уже в текущем году на срок три года.

Также в администрации уточняют, что в случае заключения контракта концессионер будет отвечать только за поставку новых вагонов, обновление оборудования и строительство инфраструктуры. Перевозки останутся в компетенции МП «ТТУ», и имущество предприятия передаваться концессионеру не будет.

Стоимость проезда в самарских трамваях и троллейбусах в случае заключения концессионного соглашения повышать не планируется, предполагается «отдельное направление финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов». Итоговое решение и проект контракта с финансовой моделью «будут сформированы в процессе переговоров», отмечают в мэрии.

Евгений Чернов