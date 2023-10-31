В Самаре обсуждают концессию по развитию трамвайного сообщения

В Самаре обсуждают детали концессии по развитию трамвайного сообщения. По предварительным данным, инвестор готов вложить в модернизацию системы 17 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Концессионное соглашение руководство города планируют заключить с ООО «Мовиста Регионы Самара». Учредителем является ООО «Мовиста регионы», инвестор и оператор в области развития городского общественного транспорта в субъектах РФ. Компания планирует и ведет проекты по модернизации систем электротранспорта в Липецке, Курске, Перми, Красноярске, Ярославле и других городах. «Мовиста регионы» также успешно реализовала проект по созданию первого в истории современной России межмуниципального трамвайного маршрута Екатеринбург — Верхняя Пышма.

В планах концессионера значится реконструкция более 18 км путей, возведение тяговой подстанции и ремонт уже существующей, а также приобретение 45 новых трамваев. При этом строительство новых линий не планируется.

Соглашение собираются подписать в текущем году.

Евгений Чернов