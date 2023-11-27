Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российский аналог поездов «Ласточка» получил сертификат соответствия

Российский аналог электропоездов «Ласточка» — ЭС104 — прошел проверку межведомственной комиссии и получил сертификат соответствия требованиям технического задания. Об этом сообщил производитель ЭС104 «Синара — Транспортные машины».

Опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда «Ласточка» серии ЭС104

Опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда «Ласточка» серии ЭС104

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда «Ласточка» серии ЭС104

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Ласточки» построены на базе электропоезда Siemens Desiro. До мая 2022 года поезда обслуживала российская «дочка» немецкой Siemens, но из-за санкций компания покинула российский рынок. После ухода Siemens из России производство поездов данной модели было приостановлено.

С начала текущего года компания «Синара» начала разработку модели полностью из российских комплектующих — электропоезда ЭС104, предназначенного для линий с постоянным током. РЖД ожидает, что поставки российского аналога «Ласточки» начнутся до конца года.

Подробнее о том, как РЖД снижает импортозависимость,— в материале «Ъ» «По суверенной колее».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...