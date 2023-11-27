Российский аналог поездов «Ласточка» получил сертификат соответствия

Российский аналог электропоездов «Ласточка» — ЭС104 — прошел проверку межведомственной комиссии и получил сертификат соответствия требованиям технического задания. Об этом сообщил производитель ЭС104 «Синара — Транспортные машины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда «Ласточка» серии ЭС104

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда «Ласточка» серии ЭС104

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Ласточки» построены на базе электропоезда Siemens Desiro. До мая 2022 года поезда обслуживала российская «дочка» немецкой Siemens, но из-за санкций компания покинула российский рынок. После ухода Siemens из России производство поездов данной модели было приостановлено.

С начала текущего года компания «Синара» начала разработку модели полностью из российских комплектующих — электропоезда ЭС104, предназначенного для линий с постоянным током. РЖД ожидает, что поставки российского аналога «Ласточки» начнутся до конца года.

Подробнее о том, как РЖД снижает импортозависимость,— в материале «Ъ» «По суверенной колее».