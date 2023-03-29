РЖД ожидает поставок российского аналога «Ласточки» в этом году

РЖД в 2023 году вдвое снизили закупки электропоездов «Ласточка», сообщил гендиректор компании Олег Белозеров во время выступления в Совете федерации. По его словам, во второй половине года будут осуществлены поставки полностью российского аналога «Ласточки».

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Господин Белозеров уточнил, что сокращение закупок обусловлено тем, что производитель должен закончить «мероприятия по технологической независимости». «Поставки полностью российского поезда постоянного тока планируются во второй половине текущего года, а поставка двухсистемных поездов — на 2025 год»,— рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

«Ласточки» построены на базе электропоезда Siemens Desiro, поезда обслуживала российская «дочка» Siemens. В марте 2022 года компания покинула российский рынок из-за санкций против России. РЖД планировала закупить «Ласточка» у группы «Синара» на 67,5 млрд руб. в 2023–2025 годах. В 2021 году РЖД приобрела 145 вагонов электропоездов «Ласточка», в 2022-м компании поставили 18 из 28 планируемых составов.

Лаура Кеффер