РЖД ожидает поставок российского аналога «Ласточки» в этом году

РЖД в 2023 году вдвое снизили закупки электропоездов «Ласточка», сообщил гендиректор компании Олег Белозеров во время выступления в Совете федерации. По его словам, во второй половине года будут осуществлены поставки полностью российского аналога «Ласточки».
Господин Белозеров уточнил, что сокращение закупок обусловлено тем, что производитель должен закончить «мероприятия по технологической независимости». «Поставки полностью российского поезда постоянного тока планируются во второй половине текущего года, а поставка двухсистемных поездов — на 2025 год»,— рассказал он (цитата по «РИА Новости»).
«Ласточки» построены на базе электропоезда Siemens Desiro, поезда обслуживала российская «дочка» Siemens. В марте 2022 года компания покинула российский рынок из-за санкций против России. РЖД планировала закупить «Ласточка» у группы «Синара» на 67,5 млрд руб. в 2023–2025 годах. В 2021 году РЖД приобрела 145 вагонов электропоездов «Ласточка», в 2022-м компании поставили 18 из 28 планируемых составов.