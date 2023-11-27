В Петербурге осудили членов преступной группы, похитившей 5,6 млрд рублей

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор членам преступной группы, которые похитили 5,6 млрд рублей с помощью разработанной схемы, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Григория Слабикова, Елену Слабикову, Дмитрия Пронина, Екатерину Гольцеву, Алексея Барсова и Юлию Каменскую осудили на четыре года условно с испытательным сроком четыре года. Около 13 лет назад двое мужчин создали ОПГ и затем привлекли в нее остальных лиц. Имея доступ к счетам саморегулируемых организаций, в период с 1 декабря 2009 года по 25 октября 2017 года осужденные перечислили средства на счета подконтрольных фирм. В итоге виновные за этот период похитили 5,6 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербурге задержали членов организованной преступной группы, подозреваемых в причастности к похищению человека и вымогательству 700 тыс. рублей.

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