Турецкая делегация собирается в Петербург для обсуждения газового хаба в декабре

Делегация из Турции совершит визит в Санкт-Петербург до конца года для проведения переговоров по «дорожной карте» газового хаба, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.

Прежде вице-премьер РФ Алексей Новак заявил, что турецкая сторона планирует прибыть в Северную столицу, чтобы там изучить наработки по «дорожной карте» проекта. Источник подтвердил эти планы и добавил, что на данный момент идет согласование встречи. Она должна состояться в первой половине декабря.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что идею возведения газового хаба между Россией и Турцией годом ранее озвучил президент России Владимир Путин. В начале сентября 2023 года глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с российским лидером сообщил, что странам предстоит собрать рабочую группу.

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