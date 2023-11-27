Более 20% петербуржцев не желают проводить корпоративы с начальством

Среди жителей Санкт-Петербурга 23% работников относятся негативно к присутствию начальства на корпоративах, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Перед тем, как компании начнут устраивать праздничные вечера для сотрудников, аналитики выяснили у них отношение к участию руководства в них. Выяснилось, что 51% опрошенных не одобряют присутствие лиц, которые выше по должности.

В том числе 15% петербуржцев готовы к проведению корпоративов вместе с начальниками, но желали бы, чтобы они ушли пораньше. Наиболее частыми причинами такой позиции стали невозможность расслабиться и риск того, что руководитель увидит сотрудников в неподобающем виде.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на 52% стали больше искать психологов для трудоустройства в компании города.

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