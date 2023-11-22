Спрос на психологов в компаниях Петербурга за год вырос на 52%

Компании в Санкт-Петербурге с начала 2023 года активно искали новых сотрудников на место психолога. Спрос на этих специалистов вырос в городе на 52% относительно данных за 2022 год, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Несмотря на то, что работодатели проявляют большую заинтересованность в наеме психологов, среди них достаточно высокая конкуренция — на одну вакансию в среднем приходится 41 резюме. При этом нормой для рынка труда считается ситуация, когда на предложение откликаются 5-7 человек.

За год средняя заработная плата психологов выросла в Петербурге на 2000 рублей. Такой специалист может в месяц получать от 35 тыс. рублей до 65,2 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сферами, которым в Петербурге больше всего не хватает новых сотрудников, стали розничная торговля и автомобильный бизнес.

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