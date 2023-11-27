Фильм «По щучьему велению» возглавил российский кинопрокат в пятый уикенд подряд
Комедия «По щучьему велению» стала лидером кинопроката в РФ и СНГ в пятый уикенд подряд. В общей сложности картина собрала 2,28 млрд руб., сообщил kinobusiness.com.
Лидеры кинопроката 23–26 ноября:
- «По щучьему велению» — 134 млн руб. (всего — 2,28 млрд руб.);
- «Хоккейные папы» — 58 млн руб.;
- «Наполеон» (без РФ и Белоруссии) — 33,9 млн руб.;
- «Заветное желание» (без РФ и Белоруссии) — 31,5 млн руб.;
- «Большое маленькое приключение» — 21,5 млн руб.
Всего российские кинотеатры заработали 415–420 млн руб. Это на 13–14 % меньше, чем неделю назад и на 42–43% больше, чем год назад. Фильм «По щучьему велению» стал восьмой российской картиной, которой удалось собрать в прокате больше 2 млрд руб.
О лидере кинопроката — в материале «Ъ» «И печи наши быстры».