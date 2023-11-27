В промзоне Ливен в Орловской области упал украинский беспилотник

В городе Ливны Орловской области в промышленной зоне упал украинский беспилотник «самолетного типа», который был «обезврежен с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

По его данным, пострадавших нет, а на месте инцидента силовики «проводят необходимые мероприятия в целях обеспечения безопасности». Дрон был «очередным», написал губернатор.

Глава региона призвал жителей «в случае обнаружения в небе подобных летательных аппаратов незамедлительно сообщить» в ФСБ, полицию или на номер службы спасения 112.

Сергей Калашников

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