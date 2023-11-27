Страховщики обходят суды

Участники страхового рынка отмечают значительное снижение судебных выплат по ОСАГО. Эксперты связывают тенденцию с эффективной борьбой с мошенничеством и активным досудебным урегулированием, в том числе на базовом этапе взаимодействия страховщика и клиента. Для компаний такой вариант почти всегда дешевле, поскольку суды чаще встают на сторону граждан. Клиентам он существенно экономит время и силы, но в результате выплаты могут составлять всего 30–50% от суммы ущерба, отмечают эксперты.

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Судебные выплаты страховщиков в сегменте ОСАГО за шесть лет снизились в четыре раза, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. В 2017 году на судебные выплаты приходилось около 20% (37,4 млрд руб.) от всего объема выплат, тогда как по итогам января—сентября 2023 года — всего 5% (6,3 млрд руб.). Доля судебных расходов, штрафов, пеней и неустоек в таких выплатах осталась примерно на том же уровне — около половины.

По словам независимого эксперта Андрея Бархоты, судебная практика последних лет по гражданским спорам между страховщиками и страхователями «оказалась не самой оптимистичной для компаний». В большинстве случаев суды встают на сторону граждан, поскольку для принятия положительного решения в пользу застрахованных лиц судебным инстанциям достаточно рассмотреть правила страхования и обстоятельства, при которых возник ущерб, поясняет эксперт.

По данным ЦБ, за первое полугодие 2023 года сборы в ОСАГО выросли на 28%, превысив 151 млрд руб. За тот же период выплаты сократились на 1%, до 79 млрд руб. Всего было произведено более 1 млн выплат.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) полагают, что основной причиной резкого снижения доли судебных выплат стало появление в 2020 году финансового омбудсмена. В его службу необходимо обязательно обратиться до подачи иска в суд, и в большинстве случаев спор между страхователем и страховщиком разрешается уже на этапе рассмотрения финансовым уполномоченным, поясняет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

Однако участники рынка подчеркивают, что страховщики и сами стараются избежать перевода спора в суд. По словам одного из источников “Ъ”, страховые компании стали «более жестко и активно предлагать клиенту на этапе урегулирования подписать соглашение, по которому он при получении выплаты отказывается от дальнейших потенциальных претензий».

Вариант достижения досудебного соглашения зачастую более выгоден обеим сторонам: страховщики уменьшают издержки и не ухудшают репутацию, тогда как клиенты сокращают время получения выплаты, считает господин Бархота.

Снижение числа судебных дел позволяет уменьшить количество юристов, участвующих в процессах, но повышает требования к сотрудникам служб по урегулированию убытков, уточняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

«Клиент страховой организации либо решает вопрос через финансового уполномоченного, либо компания на претензионной стадии сама не доводит дела до обращения в службу и урегулирует разногласия. Соответственно, меньше судебных издержек»,— подтверждает финансовый уполномоченный Светлана Максимова.

В то же время правозащитники полагают, что клиентам сложившаяся ситуация невыгодна. «Потребителям навязали бесплатные услуги финансового омбудсмена, лишив людей возможности сразу обращаться в суд, таким образом происходит серьезный временной разрыв между ДТП и возможностью судебной защиты с последующим получением положенных выплат»,— считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

По словам господина Янина, люди соглашаются на компенсацию в размере 30–50% от суммы нанесенного ущерба, «просто чтобы не связываться с бюрократией».

Юлия Пославская