ОСАГО укоротят коэффициентами

ЦБ планирует установить новые правила ценообразования для коротких полисов ОСАГО, по которым стоимость договора не может превышать цену годового полиса. С учетом того, что обязательства по такому виду страхования не меняются, по мнению экспертов, это может привести к росту убыточности сегмента. Впрочем, они указывают на ряд способов, которые позволят нивелировать потери страховщиков.

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Стоимость краткосрочного полиса ОСАГО (от одного дня до трех месяцев) не может превышать цену годового. Это следует из проекта указания ЦБ, размещенного на сайте регулятора 14 ноября. Так, при расчете стоимости договора страховщики будут обязаны использовать понижающий коэффициент срока действия договора. ЦБ не ограничивает его размер. Предполагается, что страховые компании сами будут устанавливать коэффициент в зависимости от особенностей ситуации, для которой оформляется полис, и характеристик водителя. Закон о новом типе полисов вступит в силу 2 марта 2024 года.

В ЦБ считают, что благодаря индивидуальному подходу к расчету цена полиса будет определяться с учетом риск-профиля автовладельца.

На стоимость коротких страховок будут влиять и другие действующие коэффициенты — стаж и возраст водителя, коэффициент безубыточности (бонус-малус), территориальный коэффициент, мощность автомобиля. Национальная страховая информационная система (НСИС) по запросу страховщиков доработает автоматизированную информационную систему ОСАГО, чтобы она могла учитывать однодневные полисы, обещает гендиректор НСИС Николай Галушин.

По данным Банка России, в 2022 году водители легковых автомобилей оформили 488 тыс. трехмесячных полисов. Таким образом, их доля не превышает 15% от общего количества реализованных полисов ОСАГО. В РСА отмечают, что полис может пригодиться, в частности, когда гражданин страхуется постоянно и водит автомобиль без аварий и ему нужно перегнать чужую машину: «Если страховщик хорошо знает своего клиента, цена короткого полиса может быть незначительной».

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что новые требования ЦБ могут привести к росту убыточности сегмента.

«Страховые компании всегда минимизировали объем краткосрочных страховых договоров путем применения непропорциональных коэффициентов. Например, квартальный полис мог стоить не 0,25 от годового, а 0,35 или даже 0,5 при прочих равных условиях. Это демотивировало страхователей прибегать к краткосрочному страхованию»,— поясняет независимый эксперт Андрей Бархота. По его словам, инициатива ЦБ ограничит такие наценки, что может снизить рентабельность всего направления ОСАГО на 1–2 процентного пункта.

У страховщиков есть пути компенсации потерь.

Прежде всего они могут сделать неудобным оформление короткого полиса, создав искусственные бюрократические и актуарные издержки, отмечают эксперты. По словам господина Бархоты, компании могут использовать и «более законные способы», в частности предоставить скидки на комплексные и пакетные страховые предложения. Это, поясняет эксперт, позволит «отбить убыточный ОСАГО за счет расширения числа услуг». Также можно дифференцировать коэффициенты для разных типов транспортных средств.

«При грамотной тарификации краткосрочные полисы вполне могут быть прибыльными»,— полагает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. По мнению эксперта, ключевой вопрос в новом регулировании — это установление достаточных тарифов и пресечение возможных мошеннических действий. В РСА подтверждают, что краткосрочные полисы могут быть использованы мошенниками. Страховщики, поясняют в ассоциации, например, опасаются покупки коротких полисов «для прикрытия уже произошедших ДТП».

Юлия Пославская