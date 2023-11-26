Губернатору Ленинградской области готовят предвыборный плацдарм

Постоянная комиссия парламента Ленинградской области по государственному устройству и международным связям рассмотрит в понедельник, 27 ноября, внесение поправок в Устав региона о снятии ограничения по участию в выборах и исполнению обязанностей высшего должностного лица более двух сроков подряд. Год назад Ленобласть стала первым и одним из немногих субъектов РФ, в котором не стали принимать это изменение после вступления в силу федерального закона о публичной власти в регионах по инициативе действующего губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Господин Дрозденко руководит регионом 11 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В действующей редакции части 5 статьи 19 Устава Ленинградской области установлено ограничение срока, в течение которого одно и то же лицо может занимать должность губернатора региона: не более двух сроков подряд

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В действующей редакции части 5 статьи 19 Устава Ленинградской области установлено ограничение срока, в течение которого одно и то же лицо может занимать должность губернатора региона: не более двух сроков подряд

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В действующей редакции части 5 статьи 19 Устава Ленинградской области установлено ограничение срока, в течение которого одно и то же лицо может занимать должность губернатора региона: не более двух сроков подряд. Инициативу узаконить бессрочное переизбрание выдвинул председатель постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Законодательного собрания Ленинградской области, единоросс Станислав Еремеев, ссылаясь на многочисленные обращения о приведении регионального Устава в соответствие федеральному законодательству от общественных организаций, жителей и районных администраций, в том числе от Союза ветеранов СВО, Торгово-промышленной и Общественной палат Ленинградской области.

«Жители считают, что ограничение количества сроков для высшего должностного лица не отражает их желания,— объяснил депутат Еремеев.— Предлагаемые поправки — это демократическая норма, с одной стороны, отражающая любовь граждан к деятельности действующего губернатора Александра Дрозденко, с другой — ни в коей мере не ограничивающая право граждан на выбор поддерживать или не поддерживать того или иного кандидата».

Председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин так прокомментировал предложение по поправкам: «Как житель Подпорожского района Ленобласти и спикер областного парламента я вижу, какие серьезные положительные изменения произошли в регионе за время работы Александра Юрьевича Дрозденко. И, если жители региона просят дать ему возможность принять участие в выборах губернатора, я считаю, что эту возможность нужно дать».

Исполнительный директор Торгово-промышленной палаты Ленобласти (ЛОТПП) Игорь Муравьев видит в предлагаемых поправках возможность обеспечить как сохранение политической стабильности, так и продолжение активного экономического роста и решения важнейших социально-экономических задач, которые ставит перед регионом руководство страны.

Федеральный закон от 21.12.2021 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» упразднил лимит по количеству губернаторских сроков и наделил парламенты субъектов РФ правом самостоятельно решать, сохранять ли данное ограничение. В прошлом году парламент Санкт-Петербурга узаконил возможность действующего губернатора занимать должность более двух раз, но областной ЗакС не стал принимать нововведение по инициативе самого главы 47-го региона (см. «Ъ-СПб» от 08.07.2022).

«Эта ситуация покажет, способен ли губернатор Дрозденко держать свое слово»,— говорит доктор политических наук, доцент кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Александр Конфисахор. Если губернатор все же решит участвовать в выборах, он, скорее всего, победит, убежден господин Конфисахор, потому что это «один из немногих сильных руководителей субъектов РФ, который умеет, а главное — хочет работать в своем регионе».

Не согласен с такой оценкой деятельности губернатора Дрозденко один из его главных оппонентов — коммунист Дмитрий Звонков, лишавшийся права выступать на заседаниях парламента Ленобласти за то, что назвал в соцсетях действующего главу 47-го региона болтуном (см. «Ъ-СПб» от 01.06.2023). Выборы в 2020 году, когда господин Дрозденко был избран на второй срок, были безальтернативными, считает представитель КПРФ, но граждане надеялись, что это будет последнее переизбрание и за пять лет политическая обстановка изменится. «Ленобласти нужны изменения,— убежден господин Звонков.— Сколько коррупционных скандалов вокруг правительства региона было в последние два года... Включение в Устав возможности переизбираться неограниченное количество раз нарушит демократические устои».

Как рассказал «Ъ-СПб» инициатор поправок господин Еремеев, в случае если в понедельник участники постоянной комиссии ЗакСа Ленобласти одобрят предложение, региональный парламент сможет рассмотреть изменения в Устав уже на ближайшем заседании, которое состоится 4 декабря.

Александра Тен