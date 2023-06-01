Коммунисту напомнили об этике

На вчерашнем заседании Законодательного собрания Ленобласти депутаты обратились к спикеру парламента Сергею Бебенину с просьбой созвать комиссию по этике и призвать к ответственности коммуниста Дмитрия Звонкова после его поста в социальной сети с высказыванием о губернаторе Александре Дрозденко. Парламентарии единодушно осудили коллегу за «переход на личности». Господин Звонков парировал, что не считает использованный эпитет — «болтун» — оскорблением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат областного ЗакСа Дмитрий Звонков на комиссии по этике предлагает рассмотреть не только его высказывания о губернаторе региона, но и сообщения «сомнительного содержания» о самом парламентарии, опубликованные в «проправительственных телеграм-каналах»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Депутат областного ЗакСа Дмитрий Звонков на комиссии по этике предлагает рассмотреть не только его высказывания о губернаторе региона, но и сообщения «сомнительного содержания» о самом парламентарии, опубликованные в «проправительственных телеграм-каналах»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Завтра будет пропущенная встреча с Болтуном»,— так начинается пост депутата от фракции КПРФ Дмитрия Звонкова на его личной странице в соцсети «ВКонтакте», опубликованный 29 мая. Эпитет был оформлен как активная ссылка для перехода на страницу губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. В публикации коммунист пишет, что на встрече, назначенной на вторник, планировалось обсудить вопросы, заданные губернатору в марте. Тогда встреча не состоялась, так же, как апрельская и майская. 30 мая беседа губернатора с депутатами фракций все-таки произошла.

По словам господина Звонкова, на встрече парламентарии обсудили с главой 47-го региона вопросы, а о публикации коммуниста губернатор высказался только в конце, отметив, что она неприемлема.

В пресс-службе правительства Ленобласти не прокомментировали ситуацию, но зато это сделали народные избранники на вчерашнем заседании ЗакСа. Руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Олег Петров напомнил, что депутатам, являющимся должностными лицами, следует внимательно относиться к своим публичным выступлениям даже на личной странице в социальной сети. Как глава фракции господин Петров вынес предложение единороссов спикеру парламента созвать комиссию по этике и решить там, какую юридическую ответственность понесет Дмитрий Звонков.

Однопартиец господина Петрова Александр Рязанов заметил, что обсуждать здесь нечего, за оскорбительное сообщение коммуниста о губернаторе надо просто лишить его права голоса на месяц, и предложил вынести этот вопрос на голосование. Инициатива не встретила поддержки парламентариев, отработавших целое заседание без перерыва. Александр Перминов, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду», рассуждал, что воспитание у всех может быть разное, но уважение к старшим и субординацию родители прививали всем одинаково. Коллега господина Перминова по фракции Анна Хмелева подчеркнула, что Законодательное собрание — это не стендап-заведение. «Вы, Дмитрий Сергеевич, имеете право на конструктивную критику, но именно на конструктивную, а вы позволили себе выйти за рамки не просто профессиональной, а человеческой этики»,— высказала личное мнение госпожа Хмелева.

Руководителя фракции ЛДПР Андрея Лебедева больше всего в возникшей ситуации волновало то, что ему не дали высказаться по одному из вопросов повестки, а некоторые законопроекты выносились на голосование без прений. «Я бы здесь не стал заниматься воспитанием наших коллег. Ну кто как воспитан, бог ему судья»,— философски заметил господин Лебедев.

Представитель КПРФ Звонков выразил готовность принять участие в комиссии по этике, сделав ремарку, что не считает употребленное им слово оскорблением. «Это моя позиция и мнение моих избирателей, сформировавшееся после определенных действий»,— сказал господин Звонков, задав при этом встречный вопрос, а будут ли рассмотрены на комиссии сообщения «сомнительного содержания» о самом коммунисте, опубликованные в «проправительственных телеграм-каналах».

В пресс-службе парламента Ленобласти уточнили, что пока неизвестно, будет ли вынесен вопрос о действиях господина Звонкова на следующее заседание постоянной комиссии ЗакСа по законодательству, регламенту и депутатской этике. График работы комиссии на июнь еще не определен.

Александра Тен