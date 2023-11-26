ФК «Урал» обыграл «Краснодар» дома и прервал серию без побед из десяти матчей

Футбольный клуб «Урал» в матче 16 тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончилась со счетом 3:1 (1:1). Таким образом, ФК «Урал» прервал серию без побед в РПЛ из десяти матчей. За игрой на трибунах наблюдали более 5 тыс. зрителей.

В середине первого тайма забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба, головой пробив после прострела с края штрафной.

На 31 минуте защитник «Урала» Эмерсон сравнял счет, замкнув подачу с углового.

На 60 минуте Андрей Егорычев вывел «Урал» вперед: после паса в касание от Тимура Аюпова вышел один на один с вратарем, обвел его и забил в пустые ворота.

В концовке матча нападающий «Урала» Алексей Каштанов сделал счет 3:1. Принял мяч после навеса из глубины, поставил сопернику корпус и точно ударил в ближний угол ворот.

В чемпионате России «Урал» прервал серию без побед, начавшуюся в августе (после победы над «Балтикой» в гостях). В предыдущих десяти встречах уральский клуб забил семь мячей, пропустил 21 гол и набрал три очка.

ФК «Урал» поднялся на одиннадцатую строчку в чемпионате России, набрав 19 очков. Идущий следом «Ростов» отстает на 2 очка, но имеет игру в запасе.

Матч 17 тура чемпионата России «Урал» проведет в гостях: 2 декабря сыграет с «Пари НН» в Нижнем Новгороде.

Виталий Красиков

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