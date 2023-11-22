В Петербурге вновь ожидают ухудшения погодных условий из-за ветра
В Санкт-Петербурге снова ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщили в городском управлении МЧС, по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг, 23 ноября, в городе местами будет идти сильный снег, возможна метель и усиление ветра до 18 м/с.
Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ
Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными на дорогах.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что 23 ноября в Петербурге в очередной раз ввели «желтый» уровень погодной опасности.