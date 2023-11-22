В Петербурге вновь ожидают ухудшения погодных условий из-за ветра

В Санкт-Петербурге снова ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщили в городском управлении МЧС, по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг, 23 ноября, в городе местами будет идти сильный снег, возможна метель и усиление ветра до 18 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными на дорогах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 23 ноября в Петербурге в очередной раз ввели «желтый» уровень погодной опасности.

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