Дистрибутор закупается косметикой

Дистрибутор «Джамилько», работающий преимущественно с фешен-брендами в премиальном сегменте, может пополнить свой портфель продукцией французской косметической компании Panier des Sens. Эта марка прежде не была представлена в РФ. Несмотря на уход из России некоторых западных брендов из-за боевых действий на Украине, освободившиеся ниши стали занимать производители из Южной Кореи, Турции, Белоруссии. Это уже привело к серьезной конкуренции в сегменте, находящемся, по мнению экспертов, на пороге «ценовой войны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Джамилько» в конце октября получил несколько деклараций соответствия на продукцию французского косметического бренда Panier des Sens, свидетельствуют данные Росаккредитации. Стороны не ответили на запрос “Ъ”.

АО «МФК "Джамилько"», основанное в 1993 году Халедом Джамилем и управляющее более чем 170 магазинами в РФ, в основном занимается поставками в страну продукции брендов New Balance, DKNY, Timberland, Wolford. Выручка компании в 2022 году составила 9,46 млрд руб., чистая прибыль — 408,6 млн руб.

По данным продавцов косметики, Panier des Sens, созданный в 2021 году, прежде не был представлен в офлайн-рознице в России. Сейчас онлайн-доставку этой продукции можно оформить на некоторых сервисах, включая СДЕК и «Яндекс.Маркет». В то же время во Франции Panier des Sens развивает собственную сеть бутиков, а в большинство стран ЕС поставляет свою продукцию через сеть дистрибуторов.

В портфеле «Джамилько» пока единственный косметический бренд — итальянский Kiko Milano, с которым компания начала сотрудничать в 2019 году. В этих магазинах, а также в других своих точках продаж одежды и обуви «Джамилько» может протестировать спрос на продукцию Panier des Sens, полагает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.

Эффективнее открыть первый флагманский объект нового бренда — это позволит оценить перспективы открытия сети магазинов, считает глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. «Другой вопрос: готов ли правообладатель предоставить франшизу на развитие монобрендовых бутиков в России»,— добавляет она. До ухода в 2022 году с российского рынка ряда западных косметических брендов из-за боевых действий на Украине формат монобрендовых магазинов был успешен в РФ для многих европейских производителей, например, для британских Lush и The Body Shop, говорит управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

Уход некоторых западных косметических брендов из России вынудил ритейлеров искать им замену, в том числе среди производителей из других стран, а локальные сети — запускать выпуск своей продукции. Сейчас заметную долю на рынке РФ пытаются занять компании из Южной Кореи, Турции и Белоруссии, говорит управляющий директор по стратегическому развитию и маркетингу ГК Natura Siberica Юлия Семакова.

При этом уже сейчас на рынке возникла серьезная конкуренция, особенно в среднем ценовом сегменте в силу его высокой маржинальности, отмечает Петр Бобровский. Panier des Sens как раз работает в этом сегменте. По данным сайта компании, средняя стоимость ее продукции варьирует от €10 до €28 (от 970 до 2,7 тыс. руб. по текущему курсу ЦБ). Поэтому без значительных средств на продвижение продукция бренда, по словам господина Бобровского, «рискует затеряться на полке среди многообразия других новинок». Возникшая сейчас перенасыщенность на парфюмерно-косметическом рынке, по прогнозам Юлии Семаковой, «может привести к ценовой войне» среди производителей.

Алина Савицкая