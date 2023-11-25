Фигуристы Букин и Степанова выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России

Фигуристы Иван Букин и Александра Степанова заняли первое место в ритм-танце по парному фигурному катанию на шестом этапе Гран-при России. Соревнования проходят в Москве.

За прокат фигуристы получили 87,7 балла. На втором месте Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (78,97), третьими стали Софья Тютюнина и Матвей Грачев (71,11), сообщает ТАСС. Соревнование по произвольному танцу пройдет в воскресенье.

Пара фигуристов вернулась на лед после паузы в карьере, вызванной обострением травмы спины Александры Степановой. Фигуристы дважды брали серебро на чемпионате Европы — в 2019 и 2022 годах. До этого трижды становились бронзовыми призерами чемпионата Европы — в 2015, 2018 и 2020 годах.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил от участия в международных соревнованиях российских и белорусских конькобежцев. Решение было принято из-за ситуации на Украине.

Подробнее о первом этапе Гран-при России по фигурному катанию — в материале «Фигуристы начали с Уфы».

Александра Горошилова