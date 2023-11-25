Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В городах Италии прошли многотысячные акции в защиту прав и жизни женщин

В Риме, Милане и других городах Италии прошли многотысячные манифестации в честь Международного дня борьбы против насилия в отношении женщин. В Италии такой общественный подъем вызван недавним убийством 22-летней студентки ее парнем на севере Италии, сообщает ТАСС.

В Риме основное шествие было организовано от Большого цирка (Circo Massimo) до площади Сан-Джованни. Колонну митингующих сопровождала полиция. Также акции прошли в Милане, Неаполе и других городах Италии.

Отмечается, что манифестации объединили мужчин и женщин. По словам митингующих, протест связан с необходимостью сменить менталитет общества, в котором мужчины чувствуют свое превосходство над женщинами. «Да, явно есть определенная проблема с патриархатом»,— сказал собеседник ТАСС.

По данным агентства, с начала 2023 года в Италии от рук мужчин погибли более 100 женщин. Последнее громкое убийство произошло 11 ноября, когда от 26 ножевых ранений погибла 22-летняя студентка Джулия Чеккеттин. Ее молодого человека, подозреваемого в содеянном, задержали в Германии через несколько дней.

Александра Горошилова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...