В городах Италии прошли многотысячные акции в защиту прав и жизни женщин

В Риме, Милане и других городах Италии прошли многотысячные манифестации в честь Международного дня борьбы против насилия в отношении женщин. В Италии такой общественный подъем вызван недавним убийством 22-летней студентки ее парнем на севере Италии, сообщает ТАСС.

В Риме основное шествие было организовано от Большого цирка (Circo Massimo) до площади Сан-Джованни. Колонну митингующих сопровождала полиция. Также акции прошли в Милане, Неаполе и других городах Италии.

Отмечается, что манифестации объединили мужчин и женщин. По словам митингующих, протест связан с необходимостью сменить менталитет общества, в котором мужчины чувствуют свое превосходство над женщинами. «Да, явно есть определенная проблема с патриархатом»,— сказал собеседник ТАСС.

По данным агентства, с начала 2023 года в Италии от рук мужчин погибли более 100 женщин. Последнее громкое убийство произошло 11 ноября, когда от 26 ножевых ранений погибла 22-летняя студентка Джулия Чеккеттин. Ее молодого человека, подозреваемого в содеянном, задержали в Германии через несколько дней.

Александра Горошилова