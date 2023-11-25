Автор дубля Ник Эберт о победе над ХК «Лада»: «Чувствую себя великолепно»

Защитник хоккейного клуба «Автомобилист» Ник Эберт, который стал автором дубля в матче с «Ладой», рассказал с каким настроением выходила команда и что он думает о своих голах сегодня. Встреча завершилась победой хозяев в Екатеринбурге со счетом 3:2 ОТ (1:1; 1:0; 0:1; 1:0).

«Чувствую себя великолепно, особенно после последнего обидного поражения минскому «Динамо». Мы выходили с настроением исправить впечатления у болельщиков от прошлой игры. У нас сегодня был тяжелый матч с непростым соперником, но мы боролись до конца, и я рад, что этого хватило для положительного результата»,– рассказал защитник, уточнив, что передачи партнеров и хорошие комбинации позволили оформить две шайбы в этом матче, поэтому прежде всего он хочет отметить именно их. В особенности ассистентов Алексея Бывальцева, Анатолия Голышева и Стефана Да Косту.

«Не так часто удавалось в карьере забивать дубли и сегодня приятнее всего, что это принесло победу команде»,— поделился хоккеист. «Хорошее было начало с контролем шайбы, где команда сыграла по заданию и выполнила запрос, за что им следует сказать спасибо. 44 броска – количество, которое надо переработать в качество, будем стараться на тренировках и, надеюсь, нас прорвет в следующем матче. Был полный дворец, так что хочу поблагодарить болельщиков, ведь очень приятно играть в такой атмосфере, ребята выложились и сыграли с горящими глазами»,– прокомментировал матч Николай Заварухин.

Напомним, за последнюю неделю два игрока ХК «Автомобилист попали в список отказов – это нападающий Олег Ли и защитник Ефим Гуркин. Про данное решение господин Заварухин сказал, что, если игроки в данном списке, то что-то не оправдали. От подробных комментариев на эту тему отказался.

«Мы рады любым очкам, которые можем завоевать. Как и после прошлой игры двоякое чувство, ведь с одной стороны – добыли очко в тяжелейшем матче, а с другой – слишком легко отдали второй период. Объективно, у нас было немного шансов победить в данном матче, если смотреть правде в глаза»,– заявил главный тренер «Лады» Олег Браташ.

ХК «Автомобилист» чаще бросал в створ (41 на 24), совершал силовых приемов (14 на 6) и больше выиграл вбрасываний (36 на 24). Команда из Тольятти лучше блокировала броски (21 на 15) и заработала в большей мере штрафов (12 на 10).

После данного матча «Автомобилист» поднялся на шестое место в Восточной конференции КХЛ с 42 очками за 36 игр. Их соперник ХК «Лада» расположилась на третьей строчке (46 очков).

Александр Стародумов

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