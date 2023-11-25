Минтранс и Минстрой открыли экспозиции на выставке «Россия» на ВДНХ

На международной выставке-форуме «Россия», которая открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября, представлены экспозиции «Строим будущее» и «Россия в движении». Первую экспозицию открыл Минстрой, вторую — Минтранс. На ней посетители среди прочего могут позаниматься на тренажерах машинистов «Ласточек» и капитана морского судна.

Симуляторы на экспозиции Минтранса позволяют проехать по будущим дорогам Краснодарского края, Ленинградской области, трассам М-11, А-113, М-12, А-291. Организаторы показали спецоборудование, которое превращает нарисованные ливреи самолета в трехмерные модели, а воздушное судно взлетает в виртуальном аэропорту Елизово в Петропавловске-Камчатском, сообщается на сайте правительства.

Экспозиции Минтранса и Минстроя расположены в одном павильоне — №15. «Считаю это очень важным и символичным, поскольку стройка тесно связана с транспортом. Комфорт наших граждан напрямую зависит как от качественного жилья и окружающей инфраструктуры, так и от возможности к ним добраться быстро и удобно»,— сказал на открытии экспозиций вице-премьер Марат Хуснуллин (цитата по сайту правительства).

Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля. 26 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина посетить выставку. По данным «Ъ», выставка на ВДНХ рассматривается как «одна из ключевых агитационных линий в кампании основного кандидата от власти» на президентских выборах 2024 года. Владимир Путин пока не заявлял о намерении участвовать в выборах.

Что посмотреть на выставке «Россия» — в справке «Ъ».