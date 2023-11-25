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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: в октябре объем просроченной ипотеки в России обновил рекорд

Объем ипотечных кредитов, по которым граждане России допустили просрочку, достиг в октябре 75,6 млрд руб., что является рекордным показателем, сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование «Скоринг Бюро».

Сообщается, что в годовом выражении октябрьские объемы просроченной ипотеки выросли на 7%. По сравнению с сентябрем 2023 года рост составил 0,2%. При этом число просроченных ипотечных кредитов составило 29,3 тыс. и снизилось год к году на 3% и на 0,6% — месяц к месяцу, передает агентство.

В исследовании отмечается, что рост объема задолженности произошел из-за увеличения среднего размера долга на одного заемщика — с 2,3 млн руб. в 2022 году до 2,6 млн руб. в 2023 году. Доля «плохих» долгов по ипотеке в кредитном портфеле год к году снизилась — с 0,7% до 0,6%, добавили в «Скоринг Бюро».

Согласно исследованию ЦИАНа, которое приводил Forbes, в первом квартале 2023 года прирост объема просроченной задолженности по ипотечным кредитам стал максимальным за последние два года. Тем не менее последние два года доля просроченных займов не превышала 1% от объема всех выданных кредитов на покупку жилья.

Эрдни Кагалтынов

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