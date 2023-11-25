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Коммерсантъ FM
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В московских аэропортах задерживают более 20 рейсов, шесть отменены

В аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово задерживают 21 рейс, еще шесть отменены. Это следует из данных электронных табло.

В аэропорту Внуково задержано семь рейсов, четыре отменены. В Домодедово перенесен на более позднее время вылет восьми рейсов, два отменили. Шесть рейсов также задерживаются в Шереметьево.

Накануне после снегопада в аэропортах Москвы отменили и задержали 50 рейсов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале 24 ноября писал, что в столице выросли декабрьские сугробы — высота покрова снега в городе составляет 8–12 см.

Петр Бузлаев

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