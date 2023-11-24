В московских аэропортах из-за снегопада задержано и отменено более 50 рейсов

В московских аэропортах из-за снегопада отменили и задержали 53 рейса. В ночь на 24 ноября, как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец «РИА Новости», выпало около 40% от декадной климатической нормы ноября.

В аэропорту Шереметьево 14 рейсов вылетели с опозданием, еще 2 были отменены, следует из электронного табло. В аэропорту Внуково задержаны 11 рейсов, 5 отменены. В Домодедово задержаны 16 рейсов, 5 отменены.

Ранее Гидрометцентр сообщил о рекордном за 50 лет снижении атмосферного давления — 719,2 мм ртутного столба. По словам руководителя центра Романа Вильфанда, Москву накрыл глубокий циклон, который принес пониженное давление и осадки.

Петр Бузлаев