МВД: с начала года гражданство или ВНЖ в других странах получили 68 тыс. россиян

За первые девять месяцев 2023 года 68 тыс. россиян получили гражданство или вид на жительство других стран, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего россияне получали гражданство или ВНЖ, в частности, в Израиле и Турции, сообщили ТАСС в пресс-центре Министерства внутренних дел России.

В МВД уточнили, что за отчетный период 30 тыс. россиян получили ВНЖ в других странах, а 38 тыс. — иностранное гражданство. Помимо Израиля и Турции граждане РФ наиболее часто сообщали в МВД о наличии гражданства или ВНЖ в Армении, Германии, ОАЭ, на Украине, в Испании, Финляндии, Казахстане, Грузии, на Кипре и в США.

По подсчетам «Русской службы BBC» на основе открытых данных, в 2022 году вид на жительство или разрешение на временное проживание в девяти странах (Турция, Грузия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Сербия, Черногория, Финляндия) получили 155,4 тыс. россиян. Россияне также подали более 15 тыс. заявок на получение убежища в Евросоюзе, а к концу года получили больше 2 тыс. положительных решений, следует из данных Евростата.

Эрдни Кагалтынов