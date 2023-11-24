В Дагестане заочно осужден убийца росгвардейца, бежавший из России

Верховный суд Дагестана заочно приговорил к 16 годам строгого режима жителя села Балахани Унцукульского района республики 34-летнего Хаскила Якубова. Он был признан виновным в убийстве, совершенном группой лиц, и незаконном приобретении оружия.

Преступление было совершено 18 ноября 2018 года в Махачкале возле местного караоке-ресторана. Конфликт между отдыхавшими в заведении чемпионом СНГ по рукопашному бою Шахбаном Мачиевым и лейтенантом Росгвардии Мурадом Рамазановым перерос в драку, которая завершилась перестрелкой. Оба были ранены, после чего Якубов выхватил из рук росгвардейца пистолет и произвел в него еще несколько выстрелов, оказавшихся смертельными.

В марте 2021 года присяжные сочли недоказанной причастность Мачиева к убийству и своим вердиктом оправдали его по всем пунктам обвинения.

Якубов, один из сыновей бывшего главы села Балахани, скрылся за пределами страны и был объявлен в международный розыск, поэтому уголовное дело рассматривалось в его отсутствие.

После отбытия основного срока в исправительной колонии строгого режима Якубов будет ограничен в свободе передвижения на 1 год 6 месяцев, уточнила «Ъ» руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания Якубова.

Юлия Рыбина, Махачкала