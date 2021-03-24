Дагестанская дуэль

Присяжные в Дагестане оправдали чемпиона СНГ по рукопашному бою Шахбана Мачиева, который обвинялся в убийстве сотрудника Росгвардии. Конфликт, закончившийся перестрелкой, произошел в ноябре 2018 года у караоке-ресторана Best в Махачкале. Мачиев был ранен и задержан, а главный подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления и до сих пор числится в розыске.

Как сообщал “Ъ”, конфликт со стрельбой произошел около четырех часов утра, ссора возникла между посетителями ресторана Best, расположенного на улице Булача в Махачкале. Убитым оказался 26-летний сотрудник Росгвардии.

Один из участников перестрелки, Шахбан Мачиев, неоднократный чемпион республиканских и международных соревнований по ушу-саньда и рукопашному бою, призер чемпионата мира по боевому самбо, сразу попал в число подозреваемых. С ранением он был доставлен в одну из городских больниц, где его в первые же часы после случившегося успели опросить следователи.

Большая часть пуль была выпущена стрелявшими по ногам. Это дало следователям основание предполагать, что оппоненты не собирались убивать друг друга. Однако роковые выстрелы произвел третий участник конфликта: он стрелял в голову росгвардейцу.

По версии следствия, зафиксированной уже в обвинительном заключении, конфликт между Шахбаном Мачиевым и сотрудником Росгвардии возник у караоке-ресторана из-за того, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Перепалка переросла в драку, затем оба стали стрелять из пистолетов.

«Подбежавший к ним их общий знакомый, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, произвел еще несколько выстрелов в потерпевшего, отчего тот скончался на месте»,— говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда Дагестана, где дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей.

Чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев Фото: спортивный клуб «Аманат»

Шахбану Мачиеву было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Однако присяжные сочли недоказанной его причастность к совершению преступления и своим вердиктом оправдали его по всем пунктам обвинения. В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 346 УПК РФ вердикт коллегии присяжных заседателей о невиновности подсудимого обязывает председательствующего судью объявить его оправданным. Судебное заседание с обсуждением последствий вердикта состоится 25 марта.

Как сообщили “Ъ” в республиканском управлении Следственного комитета РФ, второй подозреваемый — Хаскил Якубов, один из сыновей бывшего главы села Балахани Унцукульского района Дагестана,— по-прежнему числится в розыске.

Юлия Рыбина, Махачкала