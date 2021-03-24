Дагестанская дуэль

Присяжные в Дагестане оправдали чемпиона СНГ по рукопашному бою Шахбана Мачиева, который обвинялся в убийстве сотрудника Росгвардии. Конфликт, закончившийся перестрелкой, произошел в ноябре 2018 года у караоке-ресторана Best в Махачкале. Мачиев был ранен и задержан, а главный подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления и до сих пор числится в розыске.
Как сообщал “Ъ”, конфликт со стрельбой произошел около четырех часов утра, ссора возникла между посетителями ресторана Best, расположенного на улице Булача в Махачкале. Убитым оказался 26-летний сотрудник Росгвардии.
Один из участников перестрелки, Шахбан Мачиев, неоднократный чемпион республиканских и международных соревнований по ушу-саньда и рукопашному бою, призер чемпионата мира по боевому самбо, сразу попал в число подозреваемых. С ранением он был доставлен в одну из городских больниц, где его в первые же часы после случившегося успели опросить следователи.
По версии следствия, зафиксированной уже в обвинительном заключении, конфликт между Шахбаном Мачиевым и сотрудником Росгвардии возник у караоке-ресторана из-за того, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Перепалка переросла в драку, затем оба стали стрелять из пистолетов.
«Подбежавший к ним их общий знакомый, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, произвел еще несколько выстрелов в потерпевшего, отчего тот скончался на месте»,— говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда Дагестана, где дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей.
Шахбану Мачиеву было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Однако присяжные сочли недоказанной его причастность к совершению преступления и своим вердиктом оправдали его по всем пунктам обвинения. В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 346 УПК РФ вердикт коллегии присяжных заседателей о невиновности подсудимого обязывает председательствующего судью объявить его оправданным. Судебное заседание с обсуждением последствий вердикта состоится 25 марта.
Как сообщили “Ъ” в республиканском управлении Следственного комитета РФ, второй подозреваемый — Хаскил Якубов, один из сыновей бывшего главы села Балахани Унцукульского района Дагестана,— по-прежнему числится в розыске.