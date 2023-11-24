«Фонтанка»: в Петербурге задержан полковник полиции Игорь Шиховцов по делу о взятке

В Санкт-Петербурге задержан начальник следственного отдела ГСУ ГУ МВД, полковник юстиции Игорь Шиховцов, сообщила «Фонтанка». По данным издания, это связано с подозрением в получении взятки в размере 8 млн руб. В рамках этого же дела задержан адвокат Олег Касатенко.

Игорь Шиховцов был задержан сотрудниками Управления «М» УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сегодня вечером, 24 ноября, при получении взятки возле работы на Лиговском проспекте, 145. Полковник, пишет «Фонтанка», получил указанную сумму за услугу, связанную с уголовным делом, «которое касается крупного объекта, принадлежащего Смольному».

В момент задержания 8 млн руб. полковнику передал Олег Касатенко, как сообщила «Фонтанка», «за решение деликатных вопросов» по уголовному делу, которое находится в его производстве. Ранее господин Касатенко работал в ГСУ ГУ МВД, а в 2016 году уволился по собственному желанию.

Лусине Баласян