Командование ВСУ согласилось провести демобилизацию всех срочников

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании ставки предложил провести демобилизацию всех срочников, у которых завершился срок службы (они были призваны до начала конфликта с РФ). Военное командование согласилось с предложением главы государства и вскоре проведет демобилизацию срочников, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. С весны 2022 года на Украине не проводится призыв на срочную службу, но с того же момента откладывалась демобилизация уже призванных срочников.

«Что касается мобилизации людей, проходивших срочную службу, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится, и мы понимаем, сколько их»,— сказал господин Данилов «Украинскому радио». Срочники, срок службы которых завершился, при желании могут заключить контракт с Минобороны Украины, добавил он.

24 февраля 2022-го, в день начала российской специальной военной операции, во всех регионах Украины ввели военное положение. 25 февраля был подписан указ о всеобщей мобилизации. В сентябре того же года Владимир Зеленский подписал указ об отмене осеннего призыва на срочную службу. В октябре Верховная рада одобрила предложенные президентом поправки, согласно которым призыв на военную службу в период военного положения не проводится.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян