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Коммерсантъ FM
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Основательница «Андерсон» Татулова прокомментировала информацию об уходе от налогов

Бывшая бизнес-омбудсмен малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова опровергла информацию о претензиях в отношении основанной ею сети кафе «Андерсон» в связи с неуплатой налогов. Сегодня, 24 ноября, Telegram-канал Shot сообщил о налоговой проверке в сети. Утверждалось, что госпожа Татулова делила бизнес на десятки юридических лиц, чтобы сократить сумму налоговых отчислений.

Анастасия Татулова в 2021 году

Анастасия Татулова в 2021 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Анастасия Татулова в 2021 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Все мои налоги уплачены, ни о каких претензиях ко мне лично со стороны любых служб мне неведомо. Мы являемся и являлись всегда социально ответственным бизнесом, создавали рабочие места, платили рыночные зарплаты, полностью платили все налоги, много занимались благотворительностью»,— сказала госпожа Татулова Forbes.

Она предположила, что Shot писал о проверке, которая проходила в ноябре 2022 года (Telegram-канал не уточнял дату налоговой проверки). Тогда Анастасия Татулова рассказывала, что в 17 кафе сети пришли сотрудники ФНС с постановлением об изъятии документов и оборудования. Проверка могла быть связана с подозрениями в неуплате налогов, однако, со слов госпожи Татуловой, сотрудники ФНС «так ничего и не нашли». С тех пор с ней «никто из ФНС не связывался и ничего не выяснял».

20 ноября «Ъ» сообщил, что ритейлер «Вкусвилл» выкупил бренд и основные активы сети «Андерсон». Согласно данным СПАРК, в рамках сделки компания стала владельцем трех юрлиц ресторанной сети Татуловой: ООО «Андерсон-франчайзинг», ООО «Икке» и ООО «ТД Андерсон». В разговоре с РБК Анастасия Татулова объяснила, что продажа не связана с проверками налоговой, а сделка обсуждалась с 2019 года.

Анастасия Татулова основала сеть «Андерсон» в 2009 году. В сеть входят кондитерская фабрика и около 40 кафе, в основном работающих по франшизе в Москве, Подмосковье, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске, а также в Казахстане. С июля 2020 по апрель 2022 года госпожа Татулова занимала пост омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «''Вкусвилл'' бронирует столики».

Лусине Баласян

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