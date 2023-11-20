«Вкусвилл» купил сеть «Андерсон» с кафе в Воронеже

Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» выкупил бренд и основные активы сети кафе «Андерсон» оценочной стоимостью в 600–800 млн руб., сообщает «Ъ». Одно из вошедших в периметр сделки заведений работает в Воронеже.

По данным ЕГРЮЛ, подконтрольное «Вкусвиллу» ООО «Вкусвилл кафе» в ноябре стало залогодержателем долей в ООО «Андерсон-Франчайзинг», ООО «ТД Андерсон», ООО «Фабрика счастья Андерсон» и ООО «Икке». Во «Вкусвилле» уточнили «Ъ», что уже закрыли сделку по покупке бренда «Андерсон» и основных активов сети.

Сеть «Андерсон» основана в 2009 году Анастасией Татуловой. Включает кондитерскую фабрику и около 40 кафе, работающих в основном по франшизе в Москве, Подмосковье, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске, а также в Казахстане. Согласно ЕГРЮЛ, госпожа Татулова владеет по 67% «ТД Андерсон» и «Андерсон-Франчайзинг», еще 33% и 25% в этих компаниях принадлежат ООО «НРК» Александра Лебедева. «Фабрикой счастья Андерсон» и «Икке» владеет гендиректор «ТД Андерсон» Лолита Хайдарова. «Вкусвилл» основан в Москве в 2012 году Андреем Кривенко, среди инвесторов был Baring Vostok. Управляет более 1,4 тыс. магазинов, где с 2019 года открыто 300 кафе, 55 пекарен и 80 dark kitchen «Сгоряча». Выручка в 2022 году выросла на 25,4%, до 203,39 млрд руб., чистая прибыль составила 3,09 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ»

Сергей Калашников

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