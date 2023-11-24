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В Башкирии в упавшем в реку автомобиле погибли мать с двумя детьми

Сегодня возле деревни Азнагулово в Белорецком районе Башкирии в реку Белая с пешеходного моста съехал автомобиль Skoda Fabia, в котором находилась 41-летняя женщина с двумя детьми, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Автомобиль достали трактором местные жители. Женщина, ее пятилетний сын и семилетняя дочь погибли.

На место аварии выехал Белорецкий межрайонный прокурор Филюс Гаиткулов и следователи белорецкого межрайонного следственного отдела СУ СКР.

Майя Иванова

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