В Башкирии в упавшем в реку автомобиле погибли мать с двумя детьми
Сегодня возле деревни Азнагулово в Белорецком районе Башкирии в реку Белая с пешеходного моста съехал автомобиль Skoda Fabia, в котором находилась 41-летняя женщина с двумя детьми, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Автомобиль достали трактором местные жители. Женщина, ее пятилетний сын и семилетняя дочь погибли.
На место аварии выехал Белорецкий межрайонный прокурор Филюс Гаиткулов и следователи белорецкого межрайонного следственного отдела СУ СКР.