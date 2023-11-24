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Коммерсантъ FM
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Комиссия утвердила УДО осужденному за убийство паралимпийцу ЮАР Писториусу

Южноафриканский паралимпиец Оскар Писториус, приговоренный к 13 годам за убийство своей девушки, фотомодели Ривы Стенкамп, досрочно выйдет на свободу 5 января 2024 года. Об этом сообщили BBC и Sky News. Решение приняла комиссия ЮАР по условно-досрочному освобождению, удовлетворив прошение спортсмена.

Оскар Писториус в зале суда в 2015 году

Оскар Писториус в зале суда в 2015 году

Фото: Siphiwe Sibeko, Reuters

Оскар Писториус в зале суда в 2015 году

Фото: Siphiwe Sibeko, Reuters

Комиссия пояснила, что после освобождения из тюрьмы Оскар Писториус не сможет покидать район проживания без разрешения. Спортсмену назначили курс терапии для решения проблем с гневом и «гендерным насилием», а также общественные работы.

Мать убитой Ривы Стенкамп заявила, что не против условно-досрочного освобождения Оскара Писториуса. При этом она не верит в его раскаяние и уверена, что он совершил убийство преднамеренно. На слушании комиссии она присутствовать отказалась.

29-летняя Рива Стенкамп была убита в доме Писториуса 14 февраля 2013 года. Сам он утверждал, что принял девушку за грабителя. В 2014-м спортсмена признали виновным в непреднамеренном убийстве и приговорили к пяти годам заключения.

Через год комиссия по УДО отпустила его под домашний арест. Затем прокуратура подала апелляцию, настаивая, что Писториуса должны судить по статье об умышленном убийстве. В 2017 году его приговорили к 13 годам заключения. Предыдущий запрос об освобождении по УДО был отклонен в 2021 году.

37-летний Оскар Писториус — шестикратный чемпион летних Паралимпийских игр, двукратный серебряный призер чемпионата Африки 2012 года. В том же году он стал первым паралимпийцем, который участвовал в Олимпийских играх со спортсменами, не имеющими инвалидности. Из-за врожденного заболевания Писториусу ампутировали обе ноги в возрасте 11 месяцев. Позднее ему установили протезы.

Лусине Баласян

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