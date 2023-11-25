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«Зенит» сохранил бразильскую связь

Ему приписали интерес к игроку «Палмейраса» Артуру

Флагман российского футбола «Зенит» продолжает ассоциироваться с поиском перспективных кадров на бразильском рынке. Ряд источников сообщил о том, что клуб заинтересован в приобретении футболиста «Палмейраса» Артура, который два года назад вошел в символическую сборную чемпионата Бразилии. Он может обойтись петербуржцам в €18 млн — такие крупные суммы за игроков отечественные команды не платили с начала специальной военной операции.

Футболист «Палмейраса» Артур

Футболист «Палмейраса» Артур

Фото: Carla Carniel / Reuters

Футболист «Палмейраса» Артур

Фото: Carla Carniel / Reuters

О том, что «Зенит» заинтересован в приобретении, возможно, уже в рамках открывающегося в январе зимнего трансферного окна 25-летнего игрока «Палмейраса» Артура, сообщили сразу несколько бразильских медиаресурсов — таких как UOL, globo.com и другие. Они утверждают, что с футболистом уже связывался его соотечественник Клаудинью, выступающий за петербургский клуб. Он был партнером Артура по команде «Брагантину» перед тем, как в 2021 году перебраться в Санкт-Петербург, и, как считается, видит в нем неплохое усиление для флагмана российского футбола. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев, комментируя информацию, назвал ее «слухами».

Оценивая стоимость Артура для петербуржцев, источники указывают суммы в диапазоне от €15 млн до €18 млн. Если сделка состоится, ее можно будет считать грандиозной коммерческой удачей для «Палмейраса». В этом клубе Артур в предыдущем десятилетии начал профессиональную карьеру, но потом тот расстался с ним. Чтобы в марте нынешнего года вернуть игрока из «Брагантину», «Палмейрас» потратил €8 млн.

Что касается Российской премьер-лиги (РПЛ), то по сегодняшним ее меркам потенциальная сделка выглядит почти гигантской. Последним футболистом, стоившим дороже €15 млн, который приехал в РПЛ, был также приобретенный «Зенитом» в январе 2022 года у «Коринтианса» бразильский форвард Юри Алберту, уже покинувший Россию. По версии Transfermarkt, он обошелся клубу, выигравшему пять последних чемпионатов России, в €25 млн. После начала специальной военной операции на Украине и последовавших за ним жестких международных санкций отечественные клубы резко снизили трансферные траты. В рамках летнего окна перед текущим сезоном наиболее дорогой их покупкой была та, что сделало «Динамо». Стоимость перехода в московскую команду из «Гремиу» бразильского плеймейкера Бителлу, предположительно, составила €10 млн.

В «Палмейрасе» и «Брагантину» Артура использовали на нескольких позициях в нападении и полузащите. Но основной для него все-таки являлась позиция правого инсайда, который совмещает диспетчерские функции с бомбардирскими. Примерно ту же роль раньше играл в «Зените» и еще один бразилец, куда более известный. Речь идет о лучшем бомбардире предыдущего чемпионата России Малкоме, которого в августе продали в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии за €60 млн. Артур никогда не был так же результативен (в 2023 году на его счету 13 голов в 55 официальных матчах в разных турнирах), но имеет довольно яркий бэкграунд. Он провел несколько встреч за бразильские юношеские и молодежные сборные и даже вызывался на сборы в национальную команду. А в 2021 году Артура включили в символическую сборную чемпионата Бразилии.

У этой страны особое значение в жизни современного «Зенита». На стыке прошлого и нынешнего десятилетий он постоянно искал кадры на бразильском рынке, и, как правило, находки оказывались удачными. В этом чемпионате за «Зенит» играли семь бразильских футболистов, не считая давно получившего и российское гражданство Марио Фернандеса,— Вендел, Клаудинью, Дуглас Сантос, Родригао, Эдуарду Кейрус, Густаву Мантуан, Роберт Ренан. Первые четверо входят в число ключевых футболистов команды, для которой гонка за шестым подряд золотом чемпионата России складывается пока достаточно непросто. После первого круга «Зенит» находится в его таблице на втором месте, отставая на два очка от «Краснодара».

Алексей Доспехов

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