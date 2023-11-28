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Коммерсантъ FM
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Заканчиваются ли леденцы на рынке нефти

Юрий Барсуков о трудностях лидеров ОПЕК+ по удержанию цен на нефть

Страны ОПЕК+ на этой неделе проведут очередную встречу, которая в существенной степени определит динамику цен на нефть этой зимой. Рынок ждет от ключевых участников сделки — Саудовской Аравии и России — как минимум подтверждения сделанных в течение лета добровольных сокращений добычи, которые формально должны завершиться в конце года.

Юрий Барсуков

Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Совместно лидеры ОПЕК+ тогда убрали с рынка около 1,4 млн баррелей в сутки, при этом мера подавалась как временная: министр нефти Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман называл ее «леденцом для рынка». Но теперь отрасль гадает, хватит ли у Эр-Рияда терпения продолжать раздавать леденцы в условиях, когда цены вновь могут протестировать минимально приемлемые для королевства $70 за баррель, спрос на нефть в мире не растет так быстро, как ожидалось, а добыча конкурентов, не входящих в ОПЕК+ (прежде всего, США), увеличивается.

В определенном смысле это цугцванг, поскольку Саудовская Аравия явно не может отказаться от сокращений: это обвалит цены, обессмыслит уже сделанные усилия и плохо отразится на взаимоотношениях внутри ОПЕК+. С другой стороны, королевство должно оценить, как долго готово держать добычу на минимуме с 2011 года, какой помощи может потребовать от других членов ОПЕК+ и где проходит черта, после которой стратегию по «подсушиванию» рынка следует пересмотреть.

В конце концов, летом казалось, что Китай вот-вот полностью оправится от ковидных ограничений и рост спроса в Азии компенсирует стагнацию потребления в развитых странах. Но китайская экономика пока не восстанавливается теми темпами, которых от нее ждали, в то время как западные экономики, возможно, только начинают в полной мере испытывать стресс от роста ключевых ставок.

Саудовская Аравия едва ли готова в одиночку или даже с помощью только России поддерживать цены в ближайший год или больше, не попытавшись более справедливо распределить издержки на других членов ОПЕК+. С другой стороны, излишнее давление грозит разрушить сделку и вызвать падение цен.

Именно поэтому трейдеры так внимательно следят за текущими спорами по нефтяным квотам африканских членов ОПЕК, стараясь разглядеть трещины в официально монолитной публичной позиции картеля.

Россия взяла на себя роль ключевого союзника Саудовской Аравии, что, на мой взгляд, совершенно правильно. Российская нефть останется уязвимой из-за санкций еще продолжительное время. Поэтому и для нефтекомпаний, и особенно для бюджета выгоднее поддерживать дефицит на рынке и сокращать дисконты при продаже нефти, даже если это будет означать некоторое урезание добычи. Российской нефтяной отрасли нужно время для трансформации экспортной логистики, и оказаться в ситуации ценовой войны было бы совсем некстати.

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