Правительство выделило из резервного фонда почти 90 млрд руб. на детские пособия

Правительство России выделило из резервного фонда более 89,5 млрд руб. для выплат единого пособия на детей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Выделенные средства позволят обеспечить пособием более 10 млн дeтей, отмечают в пресс-службе правительства. В проекте федерального бюджета на 2024 год на выплату единого пособия предусмотрено 1,3 трлн руб., заключили в кабинете.

Единое пособие — мера социальной поддержки для родителей и беременных женщин, которая с 1 января текущего года объединила прежние социальные выплаты на детей. С 2024 года власти хотят заменить единым пособием все ежемесячные выплаты, которые назначаются семьям с детьми до 17 лет включительно.

Александр Кислов