Реставрацию поставили особняком

Правительство Нижегородской области обсуждает возможность найти соинвестора и построить дорогу к старинной усадьбе Приклонских — Рукавишниковых в селе Подвязье. Объект культурного наследия (ОКН) своими силами уже 20 лет реставрирует семья предпринимателей Потравко, которая только в 2021 году стала полноценным собственником усадьбы. При этом региональные власти считают, что владельцы ОКН бездействуют, в то время как усадьба разрушается. Сейчас к семье Потравко подан иск, но чиновники говорят, что могут заключить мировое соглашение, если владельцы усадьбы начнут активные действия по ее реставрации. Собственники признают ошибки и говорят, что готовы сотрудничать с властями и новыми инвесторами, если они найдутся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков на встрече с представителями бизнеса обсудил состояние усадьбы Приклонских — Рукавишниковых. Усадьба построена как мини-копия дворцовой площади в Санкт-Петербурге в XVIII веке на высоком берегу Оки в селе Подвязье Богородского района, которое принадлежало Шереметевым. Это самая старинная усадьба на территории Нижегородской области и одна из немногих, выстроенных в камне. Комплекс зданий — объект культурного наследия и памятник федерального значения.

С 2000-х годов частью комплекса владела и постепенно восстанавливала семья Жанны Потравко. В 2015 году власти передали исторический ансамбль Нижегородской епархии, которая оценила необходимые вложения в проект в 1 млрд руб. и отказалась его реставрировать.

В 2021 году Жанна Потравко выкупила оставшиеся 14 объектов исторического комплекса с земельным участком 15 га без торгов у казенного предприятия «Агентство по ипотечному кредитованию, поддержке и развитию жилищного строительства» («Дом.НН») и пообещала полностью отреставрировать его.

По условиям контракта госпожа Потравко должна была ежемесячно и ежеквартально отчитываться перед властями о проделанных работах, однако не отправила чиновникам ни одного письма, сообщил заместитель руководителя управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игорь Петров, присутствовавший на встрече Егора Полякова с бизнесменами. Он добавил, что управление госохраны и прокуратура провели проверку и установили, что проданные объекты в аварийном или предаварийном состоянии и собственникам грозит штраф. Поэтому юристы «Дом.НН» обратились в Богородский городской суд с иском о расторжении сделки, рассказал господин Петров.

Министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов подтвердил, что собственники не торопятся с реставрацией, и властям пришлось долго уговаривать их оформить необходимые документы и заявки на получение льгот. «После продажи мы стали активно взаимодействовать с Жанной, чтобы она быстрее начала реставрацию или хотя бы подала заявку в управление охраны объектов культурного наследия, чтобы получить разрешение на подготовку проекта. И только в 2022 году мы растолкали Жанну, чтобы она оформила бумаги. До этого мы долго вели переговоры по оплате за земельный участок, но договор на землю, который позволит выкупить ее за 1 рубль, до сих пор не заключен»,— рассказал господин Баринов. Он заявил, что «семья ничего не делает от слова “совсем”». «Мы устали их толкать, никаких шагов нет»,— рассказал министр заместителю губернатора.

Жанна Потравко и ее сын Никита уверяют, что желающих заниматься усадьбой кроме них нет. Они напомнили, что 20 лет своими силами пытаются восстановить старинный комплекс, требующий многомиллионных вложений, и власти им не помогают. Еще прошлой зимой они просили построить дорогу, но вопрос остался нерешенным. Жанна Потравко признала, что не отчитывалась о проделанных работах, но готова предоставить все документы и проект реставрации усадьбы.

«Мы готовы к инвестициям. Надо с нами работать. Наш ресурс надо использовать. Я провела туда газ из соседнего села для всего Подвязья, поменяла водопровод протяженностью 1,5 км. Появилась система водоотведения, все коммуникации готовы. Мы полностью вычистили 15 га земли. И теперь с нами расторгнуть договор?»,— возмутилась Жанна Потравко.

Собственников усадьбы поддержал бизнес-обмудсмен Павел Солодкий. «Я эту семью знаю более 20 лет. Они единственные, кто взялись восстанавливать усадьбу и остановили воровство металла с территории объекта культурного наследия. Летом туда приезжают экскурсии, молодежь, иногородние. Но добраться туда в оставшиеся семь-девять месяцев невозможно. Территория, на которой была запланирована дорога, каким-то образом перешла в категорию земель сельхозназначения. Поэтому пока нет транспорта, нет круглогодичных экскурсий, туда не может прийти инвестор, которому нужно, конечно, туда сотни миллионов вложить»,— отметил господин Солодкий. Он призвал корпорацию развития и правительство Нижегородской области найти соинвестора для реставрации комплекса и подчеркнул, что забирать усадьбу у тех, кто хоть что-то делает, неправильно.

Если предприниматели предоставят необходимые документы, власти заключат с ними мировое соглашение и отзовут иск, пообещал Игорь Петров. Егор Поляков согласился, что усадьбе требуется соинвестор. «Мы можем попытаться эту ситуацию каким-то образом лечить, но если там не появится инвестор, то мы ее не вылечим до конца. Нужно искать человека, у которого есть финансовые возможности, адекватные этому объекту»,— отметил господин Поляков. Вопрос со строительством дороги он пообещал адресовать губернатору Глебу Никитину.

Роман Рыскаль