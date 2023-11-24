Львова-Белова: в РФ за 2022 год зафиксировано 80 убийств детей родителями

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова сообщила, что, согласно данным правоохранительных органов, в 2022 году зафиксировано 80 убийств детей одним из родителей. Она назвала эти данные «жуткой цифрой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Львова-Белова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Мария Львова-Белова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Согласно статистическим данным, за последний год более 100 тыс. преступлений было совершено против несовершеннолетних. В 2022 году было совершено 80 убийств детей родителями. Кажется, что это очень жуткая цифра»,— сказала Мария Львова-Белова в ходе «Открытого диалога» в Совете федерации.

Детский омбудсмен также рассказала, что с 2018 года в России наблюдается рост преступлений против половой неприкосновенности. «И что еще печальнее — половина этих случаев идет из семьи, то есть совершается близкими родственниками внутри семьи»,— добавила госпожа Львова-Белова.

Мария Львова-Белова пообещала, что ее аппарат в ближайшее время выступит с инициативой запретить совместное проживание с детьми людям, которые были осуждены по делам о педофилии. Она надеется, что это предложение будет поддержано депутатами Госдумы и сенаторами Совфеда.

Александр Кислов