С 2024 года льготный проездной в Орле подорожает на 50 рублей

Льготный проездной билет в Орле подорожает на 50 руб.: с 500 до 550 руб. Новый ценник будет действовать с 1 января 2024 года, сообщили в мэрии Орла.

Проездной предоставляется на 50 поездок. С учетом изменений одна будет стоить 11 руб. С 1 декабря 2022 года проезд в общественном транспорте города без льгот стоит 23 руб. при оплате наличными и 20 руб. при безналичном расчете.

Начальник управления экономического развития администрации Орла Анастасия Сурнова напомнила, что последнее повышение стоимости проездного произошло 1 марта 2022 года. С того момента индекс потребительских цен в регионе составил 114,8%. В связи с этим «в пределах инфляции за истекший период» предлагается приравнять стоимость городского проездного к ценнику на областной.

В горсовете напомнили, что право на покупку льготного проездного имеют зарегистрированные в Орле пенсионеры, не имеющие ежемесячной денежной выплаты из областного или федерального бюджета, местные школьники, студенты вузов и специальных учебных заведений. Также транспортная льгота доступна живущим в Орле членам семей участников спецоперации: родителям, супругам, детям, несовершеннолетним братьям и сестрам.

Алина Морозова

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