Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева уволили из правительства Башкирии

Как стало известно «Ъ-Уфа» из информированных источников, министра ЖКХ республики Бориса Беляева и главу минстроя республики Рамзиля Кучарбаева отправили в отставку.

Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев были задержаны в феврале 2021 года. Им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п.в ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году.

Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя тему отставки министров, сообщал, что соответствующее решение может быть принято исключительно после вступления в силу приговора суда. «Когда суд принимает обвинительное решение, я с этим человеком прощаюсь. А пока решения нет, этот человек для меня такой же член управленческой команды, в которой я работаю»,— заявлял господин Хабиров в 2021 году.

В июне Ленинский райсуд Уфы признал Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева виновными и приговорил к шести годам лишения свободы.

В ноябре ВС Башкирии сократил сроки заключения: Рамзилю Кучарбаеву до трех лет лишения свободы, а Борису Беляеву — до двух лет и двух месяцев.

С августа 2022 года исполняющим обязанности министра ЖКХ республики является Ирина Голованова, а минстроем в аналогичном статусе руководит Владислав Сидоркин.

Булат Баширов

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