Министры замолвили последнее слово

Верховный суд Башкирии вчера вынес решение по апелляционным жалобам на приговор суда первой инстанции в отношении министра ЖКХ республики Бориса Беляева, главы минстроя республики Рамзиля Кучарбаева и других подсудимых по уголовному делу об очистных сооружениях в Кумертау. Ранее министры были приговорены к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционная инстанция, отменив наказание за служебный подлог, и переквалифицировав обвинение в превышении должностных полномочий, назначила им от 2,2 года до 3 лет лишения свободы в колонии-поселении. Остальные фигуранты отделались условными сроками. Гособвинение и подсудимые намерены обжаловать решение ВС Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Троих из пяти подсудимых по делу об очистных сооружениях отпустили на свободу в зале суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Троих из пяти подсудимых по делу об очистных сооружениях отпустили на свободу в зале суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Башкирии под председательством Фаиза Каскинбаева завершила рассмотрение жалоб на приговор в отношении вице-премьера Башкирии — министра ЖКХ республики Бориса Беляева, министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева, замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамиля Сафина, экс-замглавы администрации Кумертау Юрия Курова и начальника отдела капстроительства №2 ГКУ Шадмурата Бикимбетова.

В июне Ленинский райсуд Уфы признал их виновными в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п.в ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Суд первой инстанции установил, что УКС, который выступил заказчиком строительства очистных сооружений, заключил контракты с ООО «А-строй» и ООО «Электроаппарат» на сумму около 95 млн руб. По окончании работ Рамзиль Кучарбаев, Рамиль Сафин и Шадмурат Бикимбетов, узнав, что очистные сооружения построены с нарушениями, подписали акты приемки, а Борис Беляев и Юрий Куров дали указание подчиненным выдать заказчику разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Министров приговорили к шести годам лишения свободы, Рамиля Сафина и Юрия Курова — к пяти годам, а Шадмурата Бикимбетова — к трем годам и четырем месяцам. Отбывать наказание они должны были в колонии общего режима.

Осужденные не признали вину и подали апелляционные жалобы. Прокуратура также осталась недовольна решением суда, направив апелляционное представление.

В ВС Башкирии представитель гособвинения Вадим Идрисов предложил освободить осужденных от наказания за служебный подлог в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности, а по второй статье — ужесточить приговор. Бориса Беляева прокурор попросил приговорить к восьми годам лишения свободы, Рамзиля Кучарбаева — к семи годам и десяти месяцам, Шадмурата Бикимбетова — к семи годам, а Юрия Курова и Рамиля Сафина — к шести годам лишения свободы.

Выступая в прениях, Борис Беляев попросил судей оправдать его по всем статьям обвинения. «Я не нарушал закон,— заявил он.— Я не превышал свои должностные полномочия. Я делал все законно и обоснованно».

Шадмурат Бикимбетов попросил учесть его пожилой возраст (69 лет) и вклад в строительную сферу республики.

Рамиль Сафин, в свою очередь, заявил, что он 30 лет посвятил работе. «Характеризующие материалы в деле есть,— прервал его судья.— Какая просьба к суду?»

Он, как Юрий Куров и Рамзиль Кучарбаев, просил об отмене приговора и оправдании.

«Все свои действия считаю законными»,— резюмировал в последнем слове глава минстроя.

Судебная коллегия, пробыв в совещательной комнате около полутора часов, решила удовлетворить жалобу гособвинения частично. Всех осужденных освободили от наказания за подлог. По другой статье обвинения их действия переквалифицировали на ч.1 ст.286 УК РФ, то есть суд признал, что осужденные не причиняли тяжких последствий.

Рамзиля Кучарбаева ВС Башкирии приговорил к трем годам лишения свободы, а Бориса Беляева — к двум годам и двум месяцам. Оба министра должны отбывать наказание в колонии-поселении. Остальным подсудимым суд смягчил наказание до двух лет лишения свободы условно каждому и освободил из-под стражи.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии сообщили о намерении подать кассационную жалобу на определение суда из-за его мягкости. О желании обжаловать приговор «Ъ-Уфа» заявили и адвокаты осужденных. По их словам, срок привлечения к уголовной ответственности ч.1 ст.286 УК РФ истек в сентябре.

Венера Хисамова