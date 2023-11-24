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Коммерсантъ FM
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Песков назвал идею «военного шенгена» нагнетанием напряженности в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что обсуждаемая НАТО идея «военного шенгена» является признаком нагнетания напряженности в Европе. Ранее в НАТО предложили разрешить военным альянса свободно перемещаться по странам блока на случай военного конфликта с Россией.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Подобные идеи и заявления подчеркивают, что в Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям и в Европе абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности»,— рассказал господин Песков в ходе конференц-колла.

По его словам, никакой военной угрозы Североатлантическому альянсу Россия не представляет. Более того, как считает представитель Кремля, именно НАТО является источником напряженностей в отношениях между РФ и Западом. «В данном случае хочу еще раз подчеркнуть, что именно НАТО постоянно движется со своей инфраструктурой к нашей границе. Мы не движемся в сторону натовской инфраструктуры, НАТО движется в сторону нас. И это не может не вызывать наших обеспокоенностей. И не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей безопасности»,— добавил Дмитрий Песков.

23 октября глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк предложил рассмотреть возможность предоставления военным альянса свободно перемещаться по странам блока на случай военного конфликта с Россией. По его мнению, сейчас это затруднено из-за бюрократических проволочек. Он предложил создать «военный шенген» — зону свободного передвижения для военных, аналогичную Шенгенской зоне. Руководители стран—членов НАТО пока не прокомментировали идею господина Зольфранка.

Александр Кислов

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