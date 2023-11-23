В НАТО призвали разрешить военным свободное перемещение по странам альянса

Глава Объединенного командование по тыловому обеспечению и логистике НАТО (JSEC) Александер Зольфранк заявил Reuters, что военным альянса нужно дать возможность свободно перемещаться по странам блока на случай военного конфликта с Россией. По его мнению, сейчас это затруднено из-за бюрократических проволочек. Он предложил создать «военный Шенген» — зону свободного передвижения для военных, аналогичную Шенгенской зоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bryan Woolston / Reuters Фото: Bryan Woolston / Reuters

«У нас мало времени. То, что мы не успеем сделать в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны... Альянс должен быстро перебрасывать войска со своих баз в нужную точку на восточном фланге»,— сказал господин Зольфранк.

По словам главы JSEC, в разгар военных действий на территории Украины российская артиллерия выпускала по 50 тыс. снарядов в день. Он отметил, что эти снаряды российским войскам удавалось доставлять к орудиям, поэтому НАТО нужно также создавать склады для боеприпасов, топлива, запасных частей и провизии.

Председатель военного комитета НАТО, американский адмирал Роб Бауэр заявил агентству, что в странах альянса существует избыток правил, затрудняющих перемещение военных. «Война России против Украины оказалась войной на истощение, а война на истощение — это битва за логистику»,— отметил он.

Господин Зольфранк добавил, что НАТО должен действовать на опережение и подготовить театр военных действий «задолго до того, как будет задействована пятая статья» устава альянса о коллективной обороне.

Генсек НАТО Йенс Столтенбер 21 ноября говорил, что блок не видит непосредственной военной угрозы со стороны России. Он отмечал, что альянс в ответ на ввод Россией войск на территорию Украины усилил присутствие в странах Восточной Европы. При этом президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО считает Россию угрозой номер один для Европы. Это, по его мнению, предполагает необходимость реалистично готовиться к такой угрозе.